FT: слова главкома ВСУ Залужного о тупике на фронте привели Зеленского в яростьСюжетКонтрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после публикации интервью главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного в журнале The Economist, где генерал признал тупиковую ситуацию на фронте. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость

Авторы статьи добавили, что ни Зеленский, ни военное командование не хотят отвечать за массовый призыв украинцев на фронт.

На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?

Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. По его словам, достигнут такой уровень технологий, который ставит украинских военных в тупик, и изменить положение сможет только резкий технологический скачок.

Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между президентом и главнокомандующим сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

Сам украинский лидер назвал рабочими отношения с Залужным. Он отметил, что ответственность за результаты на фронте несет Залужный и Генштаб. По его словам, есть много вопросов, в том числе по теме контрнаступления.

Раскол между Зеленским и Залужным по поводу ответственности за мобилизацию может привести к смене власти

Раскол между Зеленским и Залужным из-за попыток переложить друг на друга ответственность по вопросу мобилизации на фронт еще 500 тысяч человек может спровоцировать смену власти на Украине и ее переход к военным. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

Если Зеленского больше не любят, люди понимают, что его действия все больше и больше оторваны от реальности, у военных есть шанс. Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут самой компетентной силой, которая сможет управлять страной

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что украинское руководство попало в ловушку из-за законопроекта по ужесточению мобилизации.

По его словам, власти пытались переложить ответственность за призыв граждан в ряды ВСУ Залужного, однако сами оказались в сложной ситуации, получив шквал критики не только со стороны общества, но даже ситуативных партнеров.

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Во Франции заявили, что Залужный публично унизил Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Залужный публично унизил Зеленского, обвинив его в провале украинского контрнаступления.

Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну. Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления

По словам политика, именно главком ВСУ потребовал от Зеленского мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, а украинский лидер был вынужден подчиниться и предложить законопроект о мобилизации, вызвавший сильный общественный резонанс и много критики в адрес властей.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако 27 декабря главком Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно документу, повестки будут приходить в том числе в электронной форме, и даже уехавшим за границу гражданам. Военнообязанных временно ограничат в правах в случае неявки в военкомат.

После шквала критики стало известно, что депутаты Верховной Рады Украины могут отправить законопроект на доработку из-за слишком жестких норм, в том числе ограничения прав военнообязанных за нарушение правил призыва.

Взято

отсюда

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