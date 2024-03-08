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Затулин заявил, что Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

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Затулин заявил, что Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что британцы, поставляя Украине вооружение для атаки на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым.

Военные поставки Лондона Киеву и заявления о захвате Крыма имеют не только политический, но и исторический контекст, считает депутат.

По его словам, Британия «близко к сердцу принимает все», что связано с Черным морем, потому что в отличие от США она является островным государством, поэтому Лондону «очень хочется править морями».

«Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — сказал Затулин.

До этого в Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой германских офицеров.

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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