Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что британцы, поставляя Украине вооружение для атаки на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым.

Военные поставки Лондона Киеву и заявления о захвате Крыма имеют не только политический, но и исторический контекст, считает депутат.

По его словам, Британия «близко к сердцу принимает все», что связано с Черным морем, потому что в отличие от США она является островным государством, поэтому Лондону «очень хочется править морями».

«Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — сказал Затулин.

До этого в Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой германских офицеров.

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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