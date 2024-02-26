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Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

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Суд по требованию Генпрокуратуры передал РФ акции промышленной группы ЧЭМК

Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

Арбитражный суд Свердловской области постановил полностью удовлетворить иск российской Генпрокуратуры о передаче государству акций промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщает URA.RU.

По данным журналистов, заседание должно было состояться 28 февраля, но процесс, проходивший в региональном арбитраже в закрытом режиме, ускорили по ходатайству надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура требовала вернуть в госсобственность три завода ЧЭМК по причине незаконности проведенных в 90-х годах XX века приватизации, а также того, что активы предприятий выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поручил вынести часть производства комбината за черту города. Так глава государства отреагировал на приведенные данные о вредных выбросах (CO2), которые производит завод.

Взято
отсюда

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