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Здесь делали пуговицы. В центре Москвы нашли следы старинной мастерской

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Здесь делали пуговицы. В центре Москвы нашли следы старинной мастерской

Во время работ по благоустройству Яузской улицы столичные археологи обнаружили следы существования в XVIII–XIX веках на северо-западе Таганского района косторезной мастерской, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, подобное открытие позволило лучше понять жизнь москвичей, которую они вели 200–250 лет назад.«

"Археологи знают, что земля хранит в себе много загадок прошлого, и в случае с находками на территории Яузской улицы удалось одну из таких тайн раскрыть. Кости животных со следами вырезанных заготовок под пуговицы позволили сделать вывод о том, что несколько веков назад здесь располагалась мастерская ремесленника-костореза. Это открытие позволяет нам лучше понять повседневную жизнь, которую вели москвичи 200–250 лет назад, а значит, и чуть лучше узнать историю нашего удивительного города", – говорится в сообщении на портале.

В те времена пуговицы создавали методами распиливания, разрезания, объемной резьбы, сверления, а также вытачивания на токарном станке. В качестве материалов использовали кости животных, плотные и полые рога. Археологи считают, что костяные пуговицы пользовались большей популярностью, нежели металлические, добавляет телеканал “Москва 24”.

Ранее радио Sputnik писало, что рассказал о находках археологов в Москве столичный градоначальник.

Взято отсюда.

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