Зеленский попросил у Запада ракеты Taurus для уничтожения Крымского моста

Украинский президент Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

По словам украинского политика, скорость успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. Он рассказал, что обратился к ним с просьбой предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

«Это может позволить Украине разрушить мост стоимостью 4 миллиарда долларов, фактически изолируя Крымский полуостров от России», — пишет издание.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев все еще рассчитывает получить от Германии Taurus.

Взято

отсюда

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