Зеленский предложил лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Владимир Зеленский предложил властями Италии лишать виз и вытеснять из страны тех, кто придерживается пророссийских взглядов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, которая прошла во время всеукраинского телемарафона, его цитирует РИА Новости.

В ходе мероприятия журналист итальянского издания Corriere della Sera отметил, что в стране проживает немало сторонников президента России Владимира Путина. Зеленский признал его правоту, добавив, что их надо «как-то потеснить». «Нужно прекратить им визы (…) Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — заявил он.

Взято

отсюда

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