Зеленский: успех РФ против контрнаступления ВСУ связан с утечками информации

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist раскрыл причину успеха российских войск против контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ).

По его словам, это связано с утечками информации в преддверии украинских наступательных действий летом 2023 года.

«Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — заявил Зеленский.

В интервью украинский лидер также рассказал о ближайших задачах ВСУ в противостоянии с Россией. Издание отмечает, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром тяжести» в конфликте.

Взято

отсюда

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