Зеленский: поведение партнеров Киева невозможно понять

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять». Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.

По его словам, Украина не просила ничего больше необходимого для защиты. «А когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ситуацию невозможно понять», — сказал украинский президент.

Взято

отсюда

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