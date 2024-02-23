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Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

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Зеленский о подготовке контрнаступления в Черном море: мы это сделаемСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

О подготовке Киевом нового контрнаступления в Черном море и в зоне специальной военной операции (СВО) в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен. (…) защитить восток», — пояснил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что новое контрнаступление сильно удивит Россию, для которой операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «сюрпризом».

Ранее в США заявили о невозможности победы Украины над Россией. Запланированное на весну прошлого года украинское контрнаступление провалилось, поддержка Зеленского на родине и в Вашингтоне снизилась, а Штаты устали от бесконечного оказания финансовой помощи Киеву.

Взято
отсюда

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