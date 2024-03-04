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Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

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Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В указе Зеленского отмечается, что новым командующим Силами поддержки ВСУ будет назначен Александр Яковец. Ранее занимавший эту должность Дмитрий Герег был уволен.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что в проблемах украинских войск на восточном направлении виновны командиры бригад.

По его словам, это, прежде всего, зависит от уровня подготовки командира бригады, его опыта, а также способности принимать взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач.

Согласно сообщению Сырского, в бригады, где наблюдаются проблемы с подготовкой штаба, им были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

Политолог Олег Иванников высказывал мнение, что на Сырского свалят все неудачи и заменят. Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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