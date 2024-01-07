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Зеленский обратился к Европе с призывом «преподать России урок»

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Зеленский обратился к Европе с призывом «преподать России урок»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Европе следует преподать урок России за проведение специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает информационное агентство РБК-Украина.

По словам Зеленского, есть способ одержать победу над Российской Федерацией. Европейские страны для того, чтобы преподать Москве урок, должны проявить солидарность. Для этого Европейскому союзу требуется сформировать единую оружейную промышленность.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и американские политики оторваны от реальности.

До этого отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте.

6 января президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков как можно скорее передать его стране замороженные российские активы.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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