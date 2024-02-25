Сторонников президента России Владимира Путина в Италии нужно лишить шенгенских виз и вытеснять из страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает РИА Новости.
Так украинский лидер ответил журналисту итальянской газеты Corriere della Sera, который пожаловался Зеленскому, что в Италии «много пропутинцев».
«Вы правы, есть немало «пропутинцев» в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский.
Также Зеленский заявил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву.
Украинский президент также допустил дальнейшую потерю территорий Украины из-за действий России
Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление.
Ранее Зеленский ответил, почему не ждет звонка от Путина.
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