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Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

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Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Сторонников президента России Владимира Путина в Италии нужно лишить шенгенских виз и вытеснять из страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает РИА Новости.

Так украинский лидер ответил журналисту итальянской газеты Corriere della Sera, который пожаловался Зеленскому, что в Италии «много пропутинцев».

«Вы правы, есть немало «пропутинцев» в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву.

Украинский президент также допустил дальнейшую потерю территорий Украины из-за действий России

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление.

Ранее Зеленский ответил, почему не ждет звонка от Путина.

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