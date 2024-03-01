Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить российские войска, передает РИА Новости.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — заявил он.

Также Зеленский посоветовал жителям Харькова пока не возвращаться домой из эвакуации. Он добавил, что когда Харьков будет под защитой, то люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Ранее Зеленский сообщил о скорых поставках истребителей НАТО.

Что думаешь? Комментарии