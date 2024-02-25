Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в конгрессе нужна Украине «в течение одного месяца». Об этом он рассказал на пресс-конференции «Украина. Год 2024», посвященной действиям Киева с начала специальной военной операции России, сообщает «Страна.ua».

»[Финансовая помощь от США] нужна нам в течение одного месяца», — ответил украинский лидер на вопрос журналиста телеканала CNN о том, ждет ли он позитивных решений по возобновлению поставок оружия от США.

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