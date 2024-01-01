Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Согласно сообщению украинского лидера, он поблагодарил Трюдо за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним. Зеленский добавил, что договорился с канадским премьером об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

До этого бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал позицию стран Запада по поддержке Украины. Он призвал союзников Киева перейти от «пассивной к активной» позиции в этом вопросе.

30 декабря руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет противовоздушной обороны.

Министерство обороны Украины также заявляло, что во Франции с 2024 года начнет работу артиллерийская коалиция, которая будет заниматься поставками боеприпасов и артиллерии для Киева.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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