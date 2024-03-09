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Зеленского обвинили в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе

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Меркурис: Зеленский своим визитом раскрыл координаты секретной базы в Одессе

Зеленского обвинили в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл месторасположение секретной базы в Одессе, где готовились специалисты по управлению морскими беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис, передает издание «ПолитНавигатор».

По словам эксперта, украинский лидер захотел раздать награды операторам беспилотников, которые атаковали корабль «Цезарь Куников». «Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — сказал Меркурис, добавив, что под руинами осталось «много важных людей».

Аналитик отметил, что если роль Зеленского в инциденте вскроется, то «это вызовет большой гнев в западных столицах».

Днем 6 марта стало известно, что в порту Одессы раздался громкий взрыв во время визита президента Украины. За несколько минут до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

9 марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия не планирует устранять Зеленского. Он призвал членов Совета безопасности ООН задуматься о возможностях Москвы. Дипломат также подчеркнул, что у России есть «задачи поважнее». В частности, он указал на тот факт, что российская армия смогла уничтожить цех по производству морских беспилотников. По словам Полянского, эта цель «гораздо важнее», чем Зеленский.

Взято
отсюда

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