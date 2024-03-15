Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради удержания власти

Президент Украины Владимир Зеленский готов утопить в республику в крови ради того, чтобы удержать свою власть. С таким обвинением в адрес украинского лидера выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Полянский добавил, сто западные страны готовы закрыть глаза на то, какими методами Зеленский стремится достигнуть своих целей.

Ранее украинский президент анонсировал новые удары по территории России. Зеленский заявил, что на совещании с военным руководством были определены «самые уязвимые места», и пообещал причинить «наибольший урон».

Взято

отсюда

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