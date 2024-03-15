реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Зеленского обвинили в стремлении утопить Украину в крови

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради удержания власти

Зеленского обвинили в стремлении утопить Украину в крови

Президент Украины Владимир Зеленский готов утопить в республику в крови ради того, чтобы удержать свою власть. С таким обвинением в адрес украинского лидера выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Полянский добавил, сто западные страны готовы закрыть глаза на то, какими методами Зеленский стремится достигнуть своих целей.

Ранее украинский президент анонсировал новые удары по территории России. Зеленский заявил, что на совещании с военным руководством были определены «самые уязвимые места», и пообещал причинить «наибольший урон».

Взято
отсюда

новости мира сегодня свежие , новости онлайн

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Традиционно заканчиваем рабочую неделю историей выступлений нашей команды

Традиционно заканчиваем рабочую неделю историей выступлений нашей команды

Автор: Пресс служба В том году в зоне «Восток» участвовали…

Руководители барнаульских предприятий стали высказывать претензии к плохой работе общественного транспорта

Руководители барнаульских предприятий стали высказывать претензии к плохой работе…

Дело в том, что часть сотрудников опаздывают к началу смены.…

Одному из барнаульских избирательных участков присвоили имя героя специальной военной операции

Одному из барнаульских избирательных участков присвоили имя героя специальной…

Это участок №43, расположенный в школе №37, где Дмитрий Базанов…

В Бийске пройдет финал крупного краевого турнира среди школьников по физике, математике и аналитике

В Бийске пройдет финал крупного краевого турнира среди школьников…

3 и 4 апреля в Бийском лицее состоится финал командного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp