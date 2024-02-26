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Зеленского предупредили о тяжелом положении Украины на поле боя

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GT: Зеленский пойдет на урегулирование конфликта из-за отчаяния

Зеленского предупредили о тяжелом положении Украины на поле боя

Владимир Зеленский будет вынужден пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения Украины на поле боя. Об этом рассказал основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью Global Times.

«У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению», — предположил эксперт.

Нортон напомнил о том, что военные пытаются оказать давление на украинских беженцев, живущих за границей в других странах, чтобы те вернулись домой для участия в боевых действиях. В свою очередь, многие жители Украины хотят дипломатических переговоров для прекращения конфликта, резюмировал эксперт.

Ранее британское издание The Guardian написало, что Украинцы больше не воспринимают президента страны Владимира Зеленского как неприкасаемого, поэтому третий год конфликта может оказаться трудным для него. Авторы статьи также обратили внимание на усталый вид главы государства во время встречи с лидерами западных стран.

В свою очередь, британское издание Spectator обратило внимание на то, что на Украине назрел конфликт между оказавшимися на фронте солдатами Вооруженных сил страны и гражданским населением.

Взято
отсюда

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