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Земельные участки под Москвой получили 2,3 тысячи многодетных семей

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Земельные участки под Москвой получили 2,3 тысячи многодетных семей

В уходящем году более 2,3 тысячи многодетных семей из Подмосковья получили земельные участки, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.«”В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков. К примеру, в следующем году в Мытищах сформируют земельные участки для примерно 400 многодетных семей”, – цитирует министра телеканал “360”.

Чаще всего семьям с тремя и более детьми получали участки в Электростали, Протвино, Коломне.

С 2011 года землю в Московской области получили более 35,6 тысячи многодетных семей.

Радио Sputnik также сообщало, что в Подмосковье многодетным семьям предложили 300 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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