Землетрясение в Средней Азии не помешало работе Байконура, заявили в ЦЭНКИ

Байконур. Архивное фото

Землетрясение на границе Киргизии и Китая не повлияло на работу используемого Россией космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России).

“Землетрясение на границе Кыргызстана и Китая не повлияло на работу космодрома Байконур”, – говорится в сообщении.

“Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа специалистов предприятий космической отрасли России продолжается в штатном режиме”, – пояснили на предприятии.

В странах Средней Азии и на западе Китая в ночь на вторник произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.

Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая.

Космодром Байконур, арендуемый Россией, находится примерно в 1100 километрах от Алма-Аты и в 1100-1400 километрах от границы Киргизии и Китая.

Сейчас на Байконуре идет подготовка к запуску грузового корабля “Прогресс МС-26” на ракете “Союз-2.1а” к Международной космической станции 15 февраля и пилотируемого корабля “Союз МС-25” 21 марта.

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