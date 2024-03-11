Жена Безрукова подарила ему настольную игру времен СССР: «Поехал в детство»

Актер Сергей Безруков признался, что ему подарили настольную игру времен СССР

Режиссер Анна Матисон подарила актеру Сергею Безрукову настольную игру времен СССР на годовщину свадьбы. Артист рассказал об этом в соцсетях и показал сюрприз от жены в действии.

«Когда-то в детстве я очень любил игру «За рулем». А сегодня Аня подарила ее на годовщину свадьбы, и я снова погрузился в те времена. Дети тоже оценили и играли вместе со мной. Даже Вася попробовал себя в роли водителя, конечно, пока не без моей помощи», — поделился он.

Матисон и Безруков поженились 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения. Супруги воспитывают троих общих детей: семилетнюю Марию, пятилетнего Степана и двухлетнего Василия. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Артист отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Ранее Сергей Безруков показал, в каких условиях живут его родители в Москве.

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