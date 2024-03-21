Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу погрязнуть в печали»

Жена актера Брюса Уиллиса заявила, что решила отпраздновать годовщину их свадьбы

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы. Эмма Хеминг-Уиллис заявила в личном блоге, что трудности только сплотили их семью.

«Сегодня 15-я годовщина нашей свадьбы! И сегодня я могу сделать выбор: погрязнуть в печали или отпраздновать. Я знаю, что есть много поводов, чтобы отпраздновать. Наш союз и связь, вероятно, сильнее, чем когда-либо. У нас две яркие, веселые и здоровые дочери. У нас есть семья, которая построена на взаимном уважении и восхищении. И я просто люблю и обожаю мужчину, за которого вышла замуж. Так горжусь тем, что у нас есть и что мы продолжаем создавать. Итак, с хрустальной годовщиной нас», — написала фотомодель.

Звезда недавно опровергла информацию о том, что артист больше не испытывает положительные эмоции. Хеминг-Уиллис возмутилась словами журналистов и не стала оставлять их без внимания. Супруга актера потребовала перестать пугать людей. Она также отметила, что в их жизни много «горя и печали», но в ней также достаточно «любви, поддержки и радости».

В феврале 2023 года семья «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В конце сентября жена артиста сообщила о прогрессировании заболевания и назвала состояние супруга тяжелым. А в ноябре Уиллис перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода, актриса была этим потрясена.

Ранее Деми Мур показала редкое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с внучкой.

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