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Жена Карпина опубликовала видео с дочерями, которые учат эстонский язык

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Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором она занимается изучением эстонского языка со своими дочерями от брака с тренером.

Осенью 2023 года Карпин признался, что в 2024 году их общая с Дарьей дочь пойдет в школу в Эстонии.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным девушка познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Тренер неоднократно признавался, что после возвращения сборной России на международные турниры готов отказаться от должности в «Ростове». В текущем сезоне под его руководством команда провела в чемпионате страны 18 матчей и одержала пять побед. «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее Карпина выложила чувственное фото с мужем.

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