Во Владивостоке неизвестный мужчина устроил стрельбу по машинам прямо из окна жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья в своем Telegram-канале. До этого в сети распространялась информация о том, что злоумышленник обстрелял машину, в которой на тот момент находилась семья.

«Предварительно установлено, что днем 8 марта 2024 года в СМИ появилась информация о хулиганских действиях со стороны неустановленного в настоящее время лица, которое из квартиры дома по улице Ладыгина во Владивостоке открыло огонь из оружия по проезжающим во дворе дома автомобилям. Прокуратура района признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», – заявили правоохранители.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

До этого неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле. Инцидент произошел 8 марта на дороге вдоль жилых домов по улице Взлетной. По словам девушки, которая находилась за рулем, она остановилась на светофоре для поворота, в этот момент неизвестный выстрелил в боковое стекло.

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