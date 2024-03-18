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Жителей России предупредили о подорожании молока и молочной продукции

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Жителей России предупредили о подорожании молока и молочной продукции

В России к осени 2024 года молочная продукция может подорожать на 7-10%. Об этом рассказала «Парламентской газете» доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, на первых порах отрасль адаптировалась, но теперь перед ней встали новый вызовы, — необходимо удовлетворить растущий спрос, то есть модернизировать старые мощности, для чего потребуются финансовые средства.

Еще одним вызовом эксперт назвала сезонность — соотношение производства молока летом и зимой.

В свою очередь председатель Национального молочного союза Артем Белов сообщил, что только за 2023 год себестоимость молочной продукции для российский производителей увеличилась на 16%. Выросло и количество потребления указанной продукции, в том числе из-за реального роста доходов жителей России. Все это также может привести к росту цен на молоко и молочную продукцию.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада на 15%.

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