Десятки жителей города Кушвы Свердловской области пришли к зданию администрации, чтобы выразить недовольство из-за холода в домах. Об этом сообщает Telegram-канал «66.RU».

Источник сообщил, что местные жители недовольны отключением в городе тепла. Они рассказывают, что в некоторых помещениях, в том числе в школе, температура воздуха не поднимается выше 14°C.

Позже стало известно, что мэр города признал проблемы с отоплением, но объяснил их проблемным подрядчиком.

По его словам, компания «ПКП Синергия», которая обслуживает сети по концессии, на время ремонта и аварий, отключает котельную. Глава города заявил, что в ближайшее время договор с компанией будет расторгнут.

Незадолго до этого коммунальная авария произошла в городе Старый Оскол, расположенном в Белгородской области.

В населенном пункте прорвало одну из труб на магистральной сети. Водоснабжение было частично отключено на улице Ленина и в микрорайоне Звездный.

Ранее жителей одного из поселков в Московской области решили расселить из-за проблем с отоплением.

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