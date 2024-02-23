Журналист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Фрэнк Серавалли отметил преображение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу текущего сезона после того, как он отдохнул во время паузы регулярного чемпионата. Его слова приводит Daily Faceoff.

«В текущем чемпионате проблема была в катании. Он не мог добраться до мест, в которых в прошлом он добивался успеха. Он толком и не двигается. Эта часть была совершенно ясна. Единственный вопрос, который у меня остаётся: что произошло в Дубае, где он провёл перерыв на Матч всех звезд? Потому что с тех пор он выглядит другим игроком», — заявил он.

28 января Овечкин прервал свою безголевую серию, которая длилась восемь матчей подряд. До этого он забивал 3 января в игре против «Питтсбурга» (3:4). После этого хоккеист провел четыре встречи без заброшенных шайб, пропустил четыре игры из-за травмы, а затем не забивал еще в четырех матчах кряду.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 51 матч, отметившись 16 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Илья Ковальчук рассказал, когда надеется увидеть покорение рекорда Гретцки Овечкиным.

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