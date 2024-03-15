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Журналистка Ксения Собчак назвала фальш-рукава трендом весны

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Журналистка Ксения Собчак назвала фальш-рукава трендом весны

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как носить главный тренд весенне-летнего сезона 2024 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вспоминаем основные тренды на текущую весну и предстоящее лето, которые мы наблюдали на неделях моды в сентябре. Один из самых ярких — фальш-рукава и узлы, которые больше всех выдал Fendi. А я вот еще сразу вспомнила знаменитую коллекцию Фиби Файло для Celine 2013 года. Слева направо: Proenza Schouler, Sandy Liang, Loewe, Rokh, Fendi, Bottega Veneta, Jil Sander, Celine», — написала Собчак.

Она предложила носить тренд с босоножками, клатчами, перчатками и сабо.

На днях Ксению Собчак сравнили с Аллой Пугачевой из-за пижамы. Журналистка позировала в розово-оранжевой пижаме и солнцезащитных очках. В кадре она сидела на диване в своей гардеробной.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну.

Ранее сын Собчак встретился со своей четырехлетней тетей.

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