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Злоумышленники портили урны на выборах за деньги, заявила Памфилова

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Злоумышленники портили урны на выборах за деньги, заявила Памфилова

Нарушители, задержанные за порчу урн для избирательных бюллетеней признались, что делали это за деньги, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.«”Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями, – ред.). Это не безобидно”, — цитирует ее РИА Новости.

Памфилова уточнила, что одному из нарушителей обещали заплатить 100 тысяч рублей. При этом задержанные признавались, что не знали об уголовной ответственности за это правонарушение.«”Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это статья 141 УК России – воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет”, – добавила глава ЦИК.

Ранее в одном из избирательных участков Москвы задержали женщину, которая вылила краску в урну для бюллетеней.

Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесии. На участок в Симферополе женщина пронесла красящую жидкость в пакете из-под сока, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik сообщало, что в Москве задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования.

Взято отсюда.

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