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Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии

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Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии

Авария нарушила электроснабжение на значительной части территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«”Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и Интернетом”, – написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, специалисты Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры для ее устранения, энергоснабжение части потребителей уже возобновлено.

Ранее радио Sputnik писало, что в подмосковном Подольске устранена авария на теплотрассе.

Взято отсюда.

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