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“Знакомьтесь!” В Сочи сообщили о пополнении в семье спасенных дикобразов

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"Знакомьтесь!" В Сочи сообщили о пополнении в семье спасенных дикобразов

В канун 8 марта в семье дикобразов Фроси и Гриши родилась девочка, которую назвали Мартой, сообщает Сочинское географическое общество.

“Малышка появилась на свет зрячей, зубастой и с мягкими иглами. Первые две недели она питается материнским молоком, потом родители будут докармливать ее растительной пищей и, конечно-же, овсяными печеньками. Так что, впереди у Марты безмятежная и сладкая жизнь”, – говорится в Telegram-канале общества.

Для дикобразов Фроси и Гриши, спасенных из заброшенного сафари-парка, это уже третье потомство с момента, когда они попали на попечение специалистов Сочинского географического общества, добавляет интернет-портал “Кубань 24”.

Радио Sputnik ранее рассказало, как в Московском зоопарке отметили шесть месяцев маленькой панды Катюши.

Взято отсюда.

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