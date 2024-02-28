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Звезда «Кухни» снялась в ультракоротком платье с разрезами до ягодиц

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Актриса Мария Горбань поделилась кадрами с фотосессии в откровенном платье

Звезда «Кухни» снялась в ультракоротком платье с разрезами до ягодиц

Звезда «Кухни» Мария Горбань снялась в ультракоротком платье с разрезами до ягодиц. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии в откровенном наряде.

«Немножко забыла штаны надеть», — отшутилась артистка.

При росте 172 сантиметра звезда весит 52 килограмма. Знаменитость признавалась в личном блоге, что не мучает себя диетами, но старается правильно питаться и пить больше воды. А также Горбань поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом.

У актрисы двое детей. Она воспитывает девятилетнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года Горбань во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.

Артистка говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов, и в этом помогла генетика. По словам знаменитости, у нее в семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники актрисы отмечали, что Горбань вышла из роддома уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.

Ранее Горбань сделала тату, «написанную» почерком дочери.

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