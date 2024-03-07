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Звезда «Очень странных дел» пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей

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Звезда «Очень странных дел» пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице ее коллеги, актрисы и телеведущей Дрю Бэрримор, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала перед камерами в фиолетовом платье-свитшоте и черных кожаных сапогах. Кроме того, она уложила волосы в пучок, а в качестве украшений выбрала массивные серьги и широкий чокер, украшенный жемчугом и сияющей подвеской в форме сердца. При этом видно, что девушка решила отказаться от косметики, спрятав один прыщ под пластырь в виде бабочки.

Поклонники оценили естественный внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Мне нравится, что на ней нет макияжа. Она прекрасна и без него», «Это то, что должны делать молодые девушки, а не маскироваться гламурными фильтрами и фотошопом», «Она такая настоящая, раз носит пластырь от прыщей», «Естественная и красивая девушка», «Обожаю, когда она без макияжа», — высказывались они.

В декабре 2023 года Милли Бобби Браун снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Тогда актриса показала фигуру в бикини, который был оформлен пестрым принтом. При этом она дополнила образ серебряной цепью на животе.

Взято
отсюда

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