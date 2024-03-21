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“Зубастую” утку заметили на Елагином острове в Петербурге

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"Зубастую" утку заметили на Елагином острове в Петербурге

В парке на Елагином остров заметили плотоядную утку широконоску, с широким, плоским клювом с сотнями “зубов”, сообщает “Петербургский дневник”.

Фотографии красивой, но опасной птицы, опубликовали в соцсети “ВКонтакте ” в группе “Птицы СПб и России”.

Основу рациона этих птиц составляют рачки, моллюски, насекомые и их личинки, которых они собирают с поверхности воды, процеживая языком. Широконоски не прочь полакомиться водорослями и семенами, пишет издание.

Радио Sputnik рассказало о старте в России исследовательского проекта “Весна: день за днем”.

Взято отсюда.

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