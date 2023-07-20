АлтГУ увеличил число бюджетных мест по IT-специальностям бакалавриата и магистратуры

А также предоставил студентам возможность бесплатно повышать свои цифровые навыки в школе развития цифровых компетенций

Студент / Фото: пресс-служба вуза

В Алтайском государственном университете выросло число бюджетных мест на “цифровые” направления подготовки в бакалавриате и магистратуре. Теперь почти 700 абитуриентов смогут получать образование на современных IT*-направлениях в вузе бесплатно.

Создание исключительных специалистов

“Цифровых” направлений подготовки бакалавриата и магистратуры в АлтГУ около 30. Большая часть разработана вузом в рамках национальной программы “Цифровая экономика РФ” и программы академического лидерства страны “Приоритет 2030” в сотрудничестве с IT-компаниями и ведущими вузами России.

Это позволит создавать исключительных специалистов, которые за время обучения получат инструментальные цифровые компетенции в области информационной безопасности, программирования, искусственного интеллекта и достигнут высокого уровня цифровой зрелости.

Количество бюджетных мест в бакалавриате:

на программе “Информационная безопасность” Института цифровых технологий, электроники и физики – 75 мест;

на направлении подготовки “Фундаментальная информатика и информационные технологии” Института математики и информационных технологий – 60;

на “Прикладной информатике в дизайне” в Институте гуманитарных наук – 60;

на программе “Прикладная информатика” (профили “управление IT-проектами”, “ERP*-системы и прикладное программирование”) Международного института экономики, менеджмента и информационных систем – 50.

В магистратуре лидерами по числу бюджетных мест стали:

“информатика и вычислительная техника” – 30 бюджетных мест;

“прикладная математика и информатика” – 20;

“информационная безопасность” – 17.

Система дополнительного образования

У каждого студента АлтГУ есть уникальная возможность усилить свои цифровые навыки. Здесь создана система дополнительного IT-образования, которая позволяет студентам любых направлений прокачать цифровые скиллы* в школе развития цифровых компетенций “Digital Up*”. Только в 2022 году 1 тысяча студентов вуза бесплатно получили дополнительную ИТ-квалификацию.

Когда и как подавать документы?

Прием документов на программы бакалавриата и специалитета пройдет до 25 июля. До 15 июля нужно успеть тем, кто будет сдавать экзамены в вузе – например, поступающим на творческие направления, выпускникам СПО и иностранным абитуриентам;

Магистратура продолжит прием на места бюджетного набора до 16 августа, на платное обучение подать документы можно до 25 августа, набор на программы очно-заочной и заочной формы обучения будет вплоть до октября.

Подать документы в АлтГУ можно четырьмя способами:

Очно По почте На официальном сайте вуза через “Личный кабинет абитуриента” С помощью сервиса “Поступление в вуз онлайн” на портале “Госуслуг”

Приемная комиссия работает по адресу: пр. Ленина, 61, с 8:00 до 17:00 часов в будни, в субботу с 10:00 до 14:00. Получить подробную консультацию о процедуре подачи документов и направлениях подготовки вуза можно по телефону +7 (3852) 291-222.

*IT (“АйТи”); Скиллы (навыки); Digital Up (“Диджитал Ап”)

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