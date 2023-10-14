Бывший тренер сборной Украины прокомментировал исчезновение игрока «Шахтера»

Тренер Заваров: по пропавшему игроку «Шахтера» Распутько нет информации

Бывший тренер сборной Украины по футболу Александр Заваров заявил, что по пропавшему игроку украинского «Шахтера» Александру Распутько пока нет никакой информации, передает «Советский спорт».

«Толком пока нет никакой информации по этому инциденту. Я лично очень мало знаю о произошедшем. Будем ждать новостей, больше информации», — сказал Заваров.

Информация о побеге Распутько появилась 13 октября. Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Летом 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее тренер петербургской «Звезды» Геннадий Зубов прокомментировал информацию о том, что Распутько перейдет в команду с берегов Невы.

Ранее в посольстве России в Бельгии ответили на вопрос о сбежавшем игроке «Шахтера».

город Горняк



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