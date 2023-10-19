«Вашингтон» Овечкина уступил «Оттаве» с разницей в пять шайб

«Вашингтон» Овечкина разгромно проиграл «Оттаве» со счетом 1:6

В рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1.

Счет в матче был открыт россиянином Владимиром Тарасенко на пятой минуте встречи. Через несколько минут Джош Норрис увеличил преимущество своей команды, реализовав большинство. Еще до перерыва гости одну шайбу отыграли (Джон Карлсон). Александр Овечкин стал автором результативной передачи.

Во втором периоде сразу три шайбы побывали в воротах «Кэпиталз» (Джош Норрис, Артем Зуб и Клод Жиру). Владимир Тарасенко стал автором ассиста. А в заключительной двадцатиминутке Джейк Сандерсон установил окончательный счет.

В двух стартовых турах «Кэпиталз» разгромно проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов. Для Александра Овечкина ассист в матче с «Оттавой» стал первым набранным очком в текущем чемпионате. Предыдущие два матча в исполнении капитана «Вашингтона» завершались без результативных действий.

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