Врачи обнаружили существование «долгих простуд» по аналогии с «долгим COVID»

The Lancet: симптомы ОРВИ могут возвращаться через месяц после выздоровления

Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что простуды могут вызывать долговременные осложнения, похожие на последствия посткороновирусного синдрома, также известного как «долгий COVID». Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet eClinicalMedicine.

Специалисты изучили данные более 10,1 тыс. пациентов и пришли к выводу, что переболевшие ОРВИ люди испытывали такие симптомы как кашель, боль в животе и диарею спустя более чем через четыре недели после первоначального заражения. При этом тесты на COVID-19 у участников исследования были отрицательными.

Результаты показали, что простуда, грипп и другие острые респираторные инфекции, не связанные с коронавирусом, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья. Однако у ученых пока нет доказательств того, что долговременные симптомы ОРВИ имеют ту же тяжесть и продолжительность, что и при «долгом COVID».

«Эти затяжные инфекции так сложно диагностировать и лечить из-за отсутствия диагностических тестов и большого количества возможных симптомов. Только за долгое время пандемии коронавируса было расследовано более 200 случаев», — отметила ведущий автор исследования Джулия Вивальди.

Ученые подчеркнули, что необходимо продолжать изучать долгосрочные последствия COVID-19 и других респираторных инфекций, чтобы определить наиболее подходящую форму лечения и реабилитации пациентов.

Ранее врачи нашли причину симптомов посткоронавирусного синдрома.

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