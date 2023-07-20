В Алтайском крае за 70 млн рублей ремонтируют Арбузовскую школу

В учреждении учатся дети из трех населенных пунктов

Фото: Минобр Алтайского края

В Павловском районе Алтайского края идет капремонт Арбузовской школы имени кавалера ордена Мужества майора Сергея Попова, сообщили в правительстве региона.

В учреждении уже заменили системы отопления, водоснабжения, электрообеспечения и канализации. Также отремонтировали фасад и выполнили внутреннюю отделку.

В школе при этом работает родительский контроль. В самом начале ремонта на собрании обсудили необходимые работы и выбрали цвет стен и дизайн помещений.

Отмечается, что в этой школе учатся дети из трех населенных пунктов: Арбузовки, поселка имени Мамонтова и поселка Советского. На ремонт выделили почти 70 млн рублей.

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