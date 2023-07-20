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В Алтайском крае 61 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ

редактор01 mins

Больше всего стобалльников насчитали по итогам экзаменов по русскому языку

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 61 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ, а пятеро стали мультибалльниками – добились максимального результата на каждом экзамене. Таким образом, всего в Алтайском крае написали 66 стобалльных работ.

“Блестяще с заданиями по химии справились 5 выпускников, по литературе – 9, по географии – 1, по русскому языку – 38, по профильной математике – 1, по физике – 3, по истории – 6, биология – 1, информатика и ИКТ – 2”, – сообщили в Минобре региона.

Основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Итоги подведут не позднее 14-го числа.

Ранее десятиклассница рассказала, как досрочно сдала ЕГЭ почти на “сотку”.

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