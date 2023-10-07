Конгрессмены потребовали от Байдена прояснить стратегию США по Украине

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш (от штата Айдахо) потребовали от президента страны Джо Байдена прояснить стратегию американской администрации относительно поддержки Украины. Письмо законодателей опубликовано на сайте возглавляемого Макколом комитета. Соответствующее письмо законодателей опубликовано на сайте возглавляемого Макколом комитета.

Как говорится в документе, республиканцы «глубоко обеспокоены» тем, что администрация Байдена «до сих пор четко не сформулировала стратегию США по поддержке Украины». По их словам, обещание поддерживать эту страну «столько, сколько потребуется», не является стратегией».

Они также указали на «медленный темп» поставок вооружений Киеву. Кроме того, законодатели призвали администрацию Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Россией.

Ранее Байден пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится.

До этого американский журналист Гарланд Никсон заявил, что настоящей целью США в конфликте на Украине является дестабилизация Российской Федерации.

По его мнению, ради достижения этой цели Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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