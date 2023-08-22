Губерниев называл странным невключение Исинбаевой в список влиятельных спортсменок

Комментатор Губерниев назвал чемпионку Игр Исинбаеву легендой легкой атлетки

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился размышлениями о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не включать российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву, заявив, что оно выглядит странным.

«Я пролистал список — реально достойную банду собрали. Без фриков. Но не включить туда Исинбаеву — очень странно. Тут же речь про моменты, а не про постспортивные выкрутасы и высказывания, и она — реально легенда легкой атлетики», — написал Губерниев.

41-летняя Исинбаева — выигрывала золото на Олимпийских играх в Афинах (2004) и Пекине (2008), бронзу — в Лондоне (2012). Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06). В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее в Госдуме раскритиковали World Athletics за отсутствие россиянок в списке влиятельных спортсменок.

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