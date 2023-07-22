Депутат предложил переводить на бюджет родивших студенток

Чтобы молодые мамы не бросали вуз

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовил законопроект о праве студенток перевестись с платного обучения на бюджет, пишет ТАСС.

По задумке автора инициативы, переход с платного обучения на бюджетное для родивших студенток будет осуществляться через создание дополнительного места. А финансировать его будут за счет бюджетных ассигнований.

Даванков считает, что мера поможет молодым мамам закончить учебу на бюджетном месте и вернуться к ней в любой момент после рождения ребенка.

Напомним, что с подобной инициативой ранее также выступала сенатор Екатерина Алтабаева.

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