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Жириновский говорил о грядущем конфликте на Ближнем Востоке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жириновский предрекал, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский (годы жизни 1946–2022) в ходе одного из своих выступлений заявил, что в 2024 году не будет страны под названием Украина, напоминает mk.ru.

В своей речи он призвал учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Он был уверен, что именно в этом регионе произойдут события, которые заставят всех забыть про Украину.

«Дело идет к третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — прогнозировал политик.

По его словам, Израиль не устоит перед мусульманско-арабским миром.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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