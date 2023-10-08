08.10.2023

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Изменения климата превратили миллионы детей в беженцев

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ООН: ураганы и наводнения вынуждали детей покидать свои дома более 43 млн раз

В период с 2016 по 2021 год наводнения, пожары, штормы и другие экстремальные погодные явления стали причиной 134 случаев перемещения людей, из которых 43 млн пришлись на детей. Об этом говорится в новом докладе на сайте Детского фонда ООН (UNICEF).

По оценкам фонда, в ближайшие три десятилетия показатель увеличится почти в три раза — до 113 млн ситуаций, в которых детям придется покидать свои дома из-за стихийных бедствий. Расчет основан на прогнозировании грядущих паводков, циклонов и прочих климатических катаклизмов.

«Реальность такова, что в будущем пострадает гораздо больше детей, поскольку последствия изменений климата продолжают усиливаться», — отметила специалист по миграции UNICEF и один из авторов отчета Лора Хили.

Согласно докладу, около половины всех ставших беженцами детей потеряли свои дома из-за ураганов. Еще в 19 млн случаев несовершеннолетние оказались вынуждены переезжать из-за наводнений в Индии и Китае, а лесные пожары в США и Канаде затронули 810 тыс. детей и подростков.

При оценке будущих рисков в отчете не учитывались лесные пожары и засухи, а также потенциальные меры по смягчению последствий природных катаклизмов.

Эксперты отметили, что дети более уязвимы перед климатическими бедствиями, поскольку они зависят от взрослых. Это подвергает детей риску эксплуатации и лишает их защиты.

Ранее ученые выяснили, что климатические беженцы с большей вероятностью могут оказаться в рабстве.

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