Как успеть попасть в АлтГУ на приоритетную программу подготовки

И не упустить свое место

Алтайский госуниверситет / Фото: пресс-служба вуза

Уже во вторник, 25 июля 2023 года, завершается прием заявлений на поступление в Алтайский государственный университет от абитуриентов, поступающих на бакалавриат или специалитет в рамках бюджетного набора. Большинство вузов уже на 90% сформировали конкурсные списки и понимают, кто придет к ним учиться 1 сентября. Но в некоторые университеты еще можно попасть, причем на приоритетные программы подготовки.

Куда еще можно успеть поступить в АлтГУ?

В Алтайском государственном университете количество бюджетных мест для первокурсников в этом году увеличено почти до 3000. При этом заявления на поступление в вуз подали уже более 6500 человек. Многие из них выбрали АлтГУ как приоритетный для поступления и принесли в приемную комиссию оригиналы документов.

Однако есть образовательные направления, где еще можно вскочить в последний вагон уходящего поезда и получить шанс на бесплатное обучение.

В АлтГУ отметили, что к числу таких направлений относятся:

“Техносферная безопасность”;

“Химическая технология”;

“Биотехнология”;

“Биология”;

“Экология и природопользование”;

“Землеустройство и кадастры”;

“Сервис”;

“Туризм”;

“Гостиничное дело”;

“Радиофизика, информатика и вычислительная техника”;

“Информационная безопасность”;

“Прикладная математика и информатика”;

“Математика и компьютерные науки”;

“Фундаментальная информатика и информационные технологии”;

“Прикладная информатика”;

“Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия”;

“Педагогическое образование” (с двумя профилями подготовки);

“Религиоведение”;

“Политология”;

“Системный анализ и управление”.

Если вы хорошо сдали экзамены по профильным предметам и готовы подать оригиналы документов, то ваши желания совпадут с вашими возможностями.

Как не “пролететь” мимо бюджетного места?

Специалисты отмечают, что окончательное решение о выборе вуза необходимо принимать не в самый последний момент, а желательно за два-три дня до окончания срока подачи документов. Почему? Потому что многие абитуриенты, увы, до последнего тянут со своим выбором, бесконечно меняют приоритеты поступления, не решаются отнести оригиналы в тот или иной вуз. Многие из них находятся под влиянием родителей, которые дергают ребенка от одного вуза к другому. Важно понять одно: если все эти вопросы отложить до 25 июля, то есть риск пролететь вообще мимо бесплатного высшего образования.

Стратегий поведения в данной ситуации может быть две:

Первая – вы набрали высокие баллы по профильным ЕГЭ и четко знаете, куда будете поступатьВ этом случае вы сразу подаете заявление в выбранный университет, а также приносите с собой оригинал документа об образовании. Гарантия поступления здесь очень высокая, почти стопроцентная. Вторая – вы не уверены, что набранных баллов ЕГЭ может хватитьТогда открываете сайт АлтГУ abiturient.asu.ru, внимательно изучаете, по каким образовательным программам ваши шансы пройти еще остаются и как можно скорее связываетесь с вузом для предварительной консультации (по телефону 3852-291-222). Специалисты приемной комиссии на основе имеющихся данных более точно ответят вам на вопрос: “Смогу ли я пройти на бюджет?” После чего опять же необходимо подать в университет оригиналы документов.

Кажется, все просто. Главное – не откладывать свое решение на потом. Иначе ваше бюджетное место достанется кому-нибудь другому. А вот по этой ссылке вам расскажут, поступили вы в АлтГУ или нет.

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