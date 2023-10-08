08.10.2023

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Клиентам сервиса доставки еды предложили легкий способ участия в благотворительности

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сервис доставки еды присоединился к масштабному социальному проекту

«Маркет Деливери» присоединился к социальному проекту «Помощь рядом», теперь сервис доставки еды и различных товаров позволяет округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе компании.

Если клиент подключил в приложении сервиса или на сайте функцию округления, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например с 395 до 400 рублей. Разница пойдет на закупку необходимых благотворительным фондам товаров, уточнили в пресс-службе.

Если сумма в чеке и так круглая — к примеру, 250 рублей, — дополнительного списания не будет. Округление можно отключить в любой момент.

«Помощь рядом» — инфраструктурный благотворительный фонд Яндекса, призванный содействовать некоммерческим организациям в решении социальных проблем с помощью сервисов и технологий.

Как сообщили в пресс-службе компании, в сентябре этого года суммарное число «округляющих» в сервисах превысило 1 млн пользователей. Ежемесячно опцию используют около 1,4 млн раз. С момента появления возможности было округлено более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн рублей.

Также в компании уточнили, что Яндекс ежемесячно добавляет 12 млн рублей к собранным c округлений средствам.

Вошедший в экосистему в сентябре 2022 года «Маркет Деливери», который ранее назывался Delivery Club, стал очередным сервисом компании, присоединившимся к проекту «Помощь рядом».

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