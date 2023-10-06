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Контр-адмирал сообщил о готовящейся провокации против России в Сирии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Контр-адмирал Кулить: боевики готовят постановку применения химоружия РФ в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о готовящейся провокации против ВС РФ с применением отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации. Об этом пишет ТАСС.

«Ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС РФ в САР», — заявил Кулить.

По словам Кулитя, емкости с хлором были доставлены в окрестности населенного пункта Эриха для инсценировки его применения ВС РФ представителями «Белых касок» в координации с представителями террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

«Террористы планируют инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации», — рассказал он.

До этого Кулить заявил, что Россия не допустит провокаций со сторон боевиков в отношении российских военнослужащих в Сирии.

Ранее в Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с российским самолетом.

*   организация запрещена в России

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