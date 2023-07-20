Космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса

Таким образом Олег Артемьев поздравил жителей с Днем образования Республики Алтай

Фото: t.me/oleg_mks

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в честь Дня образования Республики Алтай, 3 июля, показал, как выглядят алтайские горы из космоса.

“Этой невероятной фотографией гор Алтая на закате я поздравляю с праздником всех, для кого Алтай является домом и кого он покорил своей уникальной атмосферой уединения с природой!” – написал он в телеграм-канале.