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Космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса

редактор01 mins

Таким образом Олег Артемьев поздравил жителей с Днем образования Республики Алтай

Фото: t.me/oleg_mks

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в честь Дня образования Республики Алтай, 3 июля, показал, как выглядят алтайские горы из космоса.

“Этой невероятной фотографией гор Алтая на закате я поздравляю с праздником всех, для кого Алтай является домом и кого он покорил своей уникальной атмосферой уединения с природой!” – написал он в телеграм-канале.

Ранее “Роскосмос” опубликовал космический снимок “Золотых гор Алтая”.

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