Космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса
Таким образом Олег Артемьев поздравил жителей с Днем образования Республики Алтай
Фото: t.me/oleg_mks
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в честь Дня образования Республики Алтай, 3 июля, показал, как выглядят алтайские горы из космоса.
“Этой невероятной фотографией гор Алтая на закате я поздравляю с праздником всех, для кого Алтай является домом и кого он покорил своей уникальной атмосферой уединения с природой!” – написал он в телеграм-канале.
Ранее “Роскосмос” опубликовал космический снимок “Золотых гор Алтая”.