На Землю обрушился мощный поток гамма-лучей

Ученые обнаружили мощный энергетический поток от взорвавшейся звезды

На Землю обрушился мощный энергетический поток от взорвавшейся звезды. Об этом пишет MailOnline.

Согласно материалу издания, интенсивные гамма-лучи были обнаружены с помощью системы телескопов в Намибии. Они исходят от Вела Пульсара, расположенного на южном небе в созвездии Паруса. Отмечается, что излучение могло бы сжечь подвергшихся его воздействию людей дотла.

Вела Пульсар является самым ярким постоянным источником космических гамма-лучей в диапазоне свыше 1 ГэВ. Он совершает 11 оборотов в секунду и генерирует лучи с разной энергией.

Пульсары — это остатки массивных звезд, взорвавшихся как сверхновые. После вспышки от них остается крошечная звезда диаметром около 20 км, которая вращается чрезвычайно быстро и обладает внушительным магнитным полем. Пульсары почти полностью состоят из нейтронов и отличаются сверхвысокой плотностью: чайная ложка материала весит свыше 5 млрд т.

В августе журнал Astronomy & Astrophysics (A&A) писал, что астрономы из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби разгадали необычное поведение пульсара J1023, расположенного в 4,5 тыс. световых лет от Земли. Они выяснили, что космический объект вытягивает материю из ближайшей звезды и выбрасывает это вещество в космос.

Ранее астрономы нашли звезду нового типа с рекордно сильным магнитным полем.

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